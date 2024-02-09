“توصيل” مليوني شحنة دوائية عبر “البريد”

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حققت وزارة الصحة إنجازًا هائلًا بتوصيل أكثر من مليوني شحنة دوائية، منذ إطلاق خدمة البريد الدوائي في 2020، التي تهدف إلى إيصال الأدوية للمستفيدين بشكل مجاني، وذلك للسنة الرابعة على التوالي.

وتوفر الخدمة الأدوية لمرضى الرعاية الصحية المنزلية، ذوي الأمراض المزمنة، كبار السن، ذوي الإعاقة، ذوي المناعة المنخفضة، مرضى الأورام، مرضى العيادات النفسية، والمرضى الذين تكون منازلهم بعيدة عن مقرات علاجهم.

وتهدف الخدمة إلى تحسين تجربة المريض مع ضمان استمرارية توفر الدواء لدى محتاجيه أينما كانوا، وتشمل الخدمة الأدوية الاعتيادية وغير المبردة (التي يتم حفظها في درجات حرارة أقل من 25 درجة مئوية) والأدوية المبردة (التي يتم حفظها في درجات حرارة من 2 إلى 8 درجات مئوية). وتستثني الخدمة الأدوية المخدرة وذات الخطورة العالية.

ويأتي اهتمام الصحة السعودية بتعميم تجربة البريد الدوائي لتسهيل حصول المستفيدين على خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودتها توافقاً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.