توضيح أسباب الاستيقاظ في الليل

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يعتبر النوم عملية مهمة يحتاجها الجسم للراحة ولاستعادة القوى. لذلك فإن الاستيقاظ في الساعة الثالثة أو الرابعة صباحا كما يحصل مع الكثيرين هو أمر مزعج فعلا.

ووفقا للطب الصيني التقليدي هذه الفترة ترتبط بعمل خمسة أعضاء داخلية في الجسم. ومع أن هذه النظرية القديمة غير مدعومة علميا، إلا أن الاستيقاظ في الفترة المذكورة مرتبط بعدد من الأمراض.

ويشير موقع “المعرفة الصحية” الصيني إلى أن الاستيقاظ في هذه الفترة من الليل يمكن أن يكون بسبب خمس مشكلات صحية.

1- أمراض القلب، الأشخاص الذين يعانون من أضطراب عمل القلب والأوعية الدموية عادة يستيقظون في هذه الفترة. لأن عدد ضربات القلب ومستوى ضغط الدم ينخفضان في الليل، وتبدأ آليات الدفاع عن النفس في الجسم. لذلك إذا كان الشخص يستيقظ دائما في هذا الوقت ويشعر بضيق في الصدر وفي التنفس، فمن الأفضل له استشارة الطبيب.

2 – مشكلات في المعدة، تكون المعدة في هذه الفترة من الليل نشطة جدا. لذلك قد يشير استيقاظ الشخص في هذا الوقت وشعوره بعدم الارتياح أو بالألم في منطقة المعدة، إلى قرحة المعدة أو التهاب المعدة.

3 – الكبد، وفقا لنظرية الطب الصيني التقليدي، يكون الكبد في هذه الفترة من الليل في أوج نشاطه. وأمراض الكبد والسمنة وغيرها يمكن أن تسبب سوء النوم والاستيقاظ ليلا.

4 – الكلى، يمكن أن تسبب أمراض الكلى مثل التهاب الكلية وتبول الدم سوء النوم والاستيقاظ ليلا.

5 – الإجهاد والمشكلات النفسية. يمكن ان تكون هذه المشكلات سببا لاضطراب النوم وتردي نوعيته والاستيقاظ ليلا.