توضيح من “الحج” بشأن مدى إمكانية إضافة الزائر كمرافق لدى المواطن أو المُقيم في تصريح العمرة

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كشفت وزارة الحج والعمرة، عن مدى إمكانية إضافة الزائر كمرافق لدى المواطن أو المُقيم في تصريح العمرة.

وأوضحت الوزارة، في ردها على استفسار أحد المغردين على “تويتر”، أنه لا يمكن إضافة الزائر كمرافق لدى المواطن أو المُقيم في تصريح العمرة.

وأكدت أن خطوات حجز العمرة تتضمن التسجيل في تطبيقي “توكلنا” و”نسك” بعد الوصول للمملكة، ثم حجز موعد العمرة وزيارة الروضة الشريفة وبعدها يتم إصدار التصريح.

وأشارت إلى أنه يتطلب لأداء العمرة لمن يتواجد داخل المملكة، إصدار التصريح من تطبيق “نسك” بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمُصاب بفيروس “كورونا”.