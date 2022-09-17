توفر آيفون 14 في المتاجر رسميًّا وتهافت المواطنين عليه

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توفر أخيرًا هاتف آيفون الجديد، في متاجر وأسواق المملكة، حيث يعد أحدث إصدار من شركة أبل الأمريكية، وهو الجهاز الأعلى منافسة من بين الأجهزة التي تم الإعلان عنها العام الحالي.

حديث المواطنين:

ومع طرح هاتف آيفون 14 برو ماكس في المتاجر والأسواق بشكل رسمي، أصبح هذا النبأ حديث المواطنين خاصة مع إطلاقه ومعه تحديث نظام تشغيل “Ios”.

وأكد الموزعون والمتاجر بالمملكة، توفر كل من هاتفي آيفون 14 وآيفون 14 برو، فضلًا عن ساعة أبل الجيل الثامن.

ووجه أحد المغردين الشكر لشركة أبل الأمريكية على إطلاقه وتوفره بالمملكة، وتقديم كل شيء جديد للشعب الآيفوني من المحيط للخليج، لافتًا إلى أن الآيفون هو الجوال رقم 1 في العالم.

مواصفات الإصدار الجديد من آيفون 14:

ومن أبرز مواصفات ومميزات الإصدار الجديد لآيفون 14 برو ماكس، الشكل الخارجي للهاتف الذي جاء بوزن 240 جم وطول 160.7 ملم وعرض 7.9 ملم.

أما الألوان المتوفرة من الجهاز فهي: الأرجواني، الذهبي، الفضي، الأسود، وعن حجم الشاشة فتأتي 6.7 إنش، وتستحوذ على نسبة 88.4% من حجم الجسم.

ويتميز الهاتف بمعالج الجهاز سداسي النواة وبذاكرة وصول عشوائي 6 GB، ومعالج 16 Bionic، فضلًا عن أنه يأتي بكاميرا خلفية للجهاز رباعية، وتصل إلى 48 ميجا بكسل، ويحتوي كاميرا أمامية مزدوجة تصل إلى 12 ميجا بكسل.