“توفيق الربيعة”: الدعم الاستثنائي من القيادة الرشيدة كان له دور محوري في إنجاح موسم حج هذا العام

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رفع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، باسمه ونيابة عن منسوبي وزارة الحج والعمرة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – يحفظهما الله -، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1444هـ.

وقدم معاليه بهذه المناسبة شكره للقيادة الحكيمة على اهتمامهما وحرصهما على تقديم أفضل وأجود الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

وقال : إن الدعم الاستثنائي اللا محدود الذي تحظى به منظومة خدمة ضيوف الرحمن في قطاعاتها كافة من قيادتنا الرشيدة، ووضع هذا الشرف في أعلى أولويات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – كان له دورٌ محوري في تيسر رحلة ضيوف الرحمن وإنجاح موسم حج هذا العام، والذي شهد عودة الأعداد الطبيعية لما قبل الجائحة.

وأضاف: ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة لكافة منظومة خدمة ضيوف الرحمن، بتميكن حجاج بيت الله الحرام من تأدية مناسكهم بيسر وسهولة، قدم شركاء المنظومة جهودا تشاركية وتكاملية نابعة من روح الفريق الواحد، لإثراء تجربة ضيف الرحمن، وجعلها سهلة وميسرة، وتؤدى بكل أمانٍ وطمأنينة، الأمر الذي ساهم في إنجاح موسم حج 1444ه، بالإضافة إلى التزام الحجاج بالخطط الموضوعة لهم، لذا نقدم لهم جميعا جزيل الشكر والعرفان لهم على تعاونهم، وأسأل الله لهم الأجر والمثوبة.