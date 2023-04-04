توفي والدي ووالدتي كبيرة في العمر وتنسى كثيراً هل يجب عليها عدة الحداد؟ الشيخ عبدالسلام السليمان يوضح (فيديو)

أجاب الشيخ عبد السلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال يقول: توفي والذي رحمه الله، ووالدتي كبيرة في العمر وتنسى كثيرا، هل يجب عليها عدة الحداد؟.

وقال السليمان خلال ظهوره في برنامج فتاوى: “المرأة إذا توفي عنها زوجها، فأنها تعتاد ٤ أشهر وعشرة، والحامل تظل حتى تضع حملها، ذكرت أن والدتها لغت من السن والكبر، وهي أصبحت تنسى فإذا كان نسيانا طبيعيا فهي تعتد على زوجها”.

وأضاف: “أما إذا كان الخرف فهي لا تعرف الناس، ولا تعرف أحدا فهي هنا غير مكلفة، من ذهب عقله فذهب بعض أهل العلم فأنها تعتدي على زوجها، ولكن الصحيح في ذلك أنها غير مكلفة، فهي لا تلزم بمثل هذه الأشياء”.

#فتاوى | توفي والدي رحمه الله، ووالدتي كبيرة في العمر وتنسى كثيراً، هل يجب عليها عدة الحداد؟ الشيخ عبدالسلام السليمان يوضح ذلك. #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/R7487DQbeV — قناة السعودية (@saudiatv) April 4, 2023

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