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توقعات الأرصاد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 3 مناطق

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 6 أكتوبر 2022 - 4:31 صباحًا

المناطق_متابعات

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على ثلاث مناطق، خلال الساعات القليلة القادمة، بمشيئة الله

وتتمثل الحالة الجوية في هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تتسبب في تدني الرؤية الأفقية على كل من عسير ومكة المكرمة والباحة.

وتوقع المركز أن تستمر الحالة الجوية على منطقتي الباحة وعسير حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس.

بينما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة التاسعة من مساء الخميس، بمشيئة الله.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 6 أكتوبر 2022 - 4:31 صباحًا
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