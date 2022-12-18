توقعات بأمطار رعدية على عدة مناطق بينها مكة المكرمة

المناطق_متابعات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، عدة تنبيهات بتأثر أجواء عدة مناطق بسحب رعدية وهطول أمطار ورياح نشطة.

وأوضح المركز على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن التنبيهات تتضمن هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة الـ 7 مساءً على العاصمة المقدسة والجمجوم والكامل وبحرة والشفا والطائف والهدا وأضم وبني يزيد وميسان بمكة المكرمة.

مناطق التأثر

ونوه إلى هطول أمطار رعدية حتى الساعة الـ 6 مساءً على المجاردة وبار ورجال ألمع ومحايل في عسير، وكذلك الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا والهروب بجازان، إلى جانب رياح نشطة وأتربة مثارة على الرايس وينبع بالمدينة المنورة، والأحساء والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف بالشرقية حتى الـ 5 مساءً.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية والرياض، ولا يستبعد ظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، و طقس مستقر وسماء صحو على باقي مناطق المملكة.