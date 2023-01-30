توقعات بأمطار متفاوتة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، هطول أمطار متفاوتة خلال الـ 24 ساعة المقبلة بداية من اليوم وحتى صباح غد الثلاثاء.

أمطار متفاوتة ورياح مغبرة

وأوضح الحصيني عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، أن توقعاته مع بداية الحالة الممطرة الـ 12، تشمل هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة، يصاحبها رياح مغبرة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والشمالية والمدينة وشمال حائل، وأمطار غزيرة وسيول شرق ضبا والوجه وأملج.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة حائل، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.