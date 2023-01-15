توقعات باستمرار الحالة الممطرة العاشرة حتى الغد

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، استمرار الحالة الممطرة العاشرة خلال الـ 24 ساعة القادمة من اليوم الأحد حتى صباح الاثنين 23/6/1444هـ .

أمطار متفاوتة

وذكر الحصيني على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، توقعاته بهطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة يصاحبها حبات برد على أجزاء من مناطق مكة والرياض والقصيم ووسط الشرقية والباحة وعسير والبحرين وقطر تمتد إلى جنوب منطقة المدينة.

طقس اليوم

من جانبه، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة والفرصة مهيأة لتكون الضباب في ساعات الليل والصباح على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على منطقة تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم. ولا يستبعد تكون الصقيع على الحدود الشمالية، الجوف وتبوك في الصباح الباكر.