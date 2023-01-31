توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ 12 على عدة مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، استمرار الحالة الممطرة الـ 12، وسط احتمالات بهطول أمطار وحبات برد مع رياح مغبرة.

المناطق المتأثرة

وأوضح الحصيني على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” توقعاته باستمرار الحالة الممطرة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والشمالية والمدينة ومكة والقصيم وشمال الشرقية والزلفي والمجمعة وشقراء وما حولها بأمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد مع رياح مغبرة على أجزاء من الغربية والشمالية وغرب الوسطى.

وأضاف الحصيني أن السحب الرعدية الممطرة تشكلت عند الساعة الـ 6.25 صباح اليوم على أجزاء من مناطق الشمالية والجوف وتبوك والكويت وشمالي حائل والشرقية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم والرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة, كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.