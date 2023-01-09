توقعات باستمرار حالة مدرار الممطرة للغد

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين، استمرار حالة مدرار الممطرة خلال الـ 24 ساعة القادمة بداية من اليوم الموافق 16/6/1444 هـ حتى يوم غد الثلاثاء.

مناطق التأثر:

وتوقع الحصيني على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، أن تستمر الحالة الممطرة على أجزاء متفرقة من مكة وتبوك والمدينة والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية والصمان بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأشار الحصيني إلى أن الحالة الجوية قد تصبح أمطار غزيرة على الكويت وشمال الشرقية وجنوب مكة وسواحل الباحة وعسير.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول على مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الباحة، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الحدود الشمالية والجوف, في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق, ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة,كما تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز، علقان، الظهر).