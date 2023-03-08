توقعات بهطول أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد بعدة مناطق.

المناطق المتأثرة

وأوضح الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الجوية المتوقعة تؤثر على منطقة حائل وأجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير والحدود الشمالية والقصيم وجنوب الجوف، وتمتد من محافظات الرياض الشمالية والغربية وشمال الشرقية.

وأضاف الحصيني أن اليوم يشهد بداية انخفاض في درجات الحرارة على الشمالية ثم شمال الوسطى وشمال الشرقية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.