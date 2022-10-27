توقف الرحلات في قطار الحرمين لمدة 6 ساعات.. وهذا هو السبب

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توقفت رحلات قطار الحرمين، لمدة 6 ساعات، منذ عصر أمس الأربعاء، في جميع محطات قطار الحرمين، في العاصمة المقدسة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وكذلك في جدة.

وعقب توقف الرحلات ظل عدد من الركاب موجودين دخل محطة قطار الحرمين بمكة المكرمة.

فيما كانت آخر رحلة مجدولة لمحطة العاصمة المقدسة في تمام الساعة 9 مساء، لذلك لم تتم عودة الرحلات حتى نهاية العمل، حسب “الإخبارية”.

الشركة تعتذر وتوضح الأسباب

وقدمت شركة مشروع القطار السعودي الإسباني، المشغل لقطار الحرمين، اعتذارها، لجميع للركاب الذين تأثرت رحلاتهم بسبب عطل فنّي في نظام الاتصال، أدى إلى حجب التواصل بين القطارات ومركز التحكم، والذي تم معالجته و عودة الرحلات لوضعها الطبيعي.

وذكرت الشركة، عبر حساب خدمة العملاء الرسمي على “تويتر” أنه سيتم تعويض الركاب الذين تأثرت رحلاتهم وفق الإجراءات المتبعة.

شكوى عملاء قطار الحرمين

واشتكى مستفيدون، من تأخر الرحلة المقرر قيامها في تمام الساعة السادسة مساء، دون أسباب واضحة.

فيما غرد عدد من المتابعين عبر “تويتر” عن تأخر الرحلة لأكثر من ساعة، قبل ورود أنباء عن أسباب التوقف

استئناف عمل قطار الحرمين

جرى استئناف تشغيل قطار المشاعر لخدمة الحجاج، في يوليو الماضي، بعد توقفه لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.