توقف حركة المواصلات في ستراسبورغ بفرنسا

توقفت حركة المواصلات في ستراسبورغ بفرنسا، جراء أعمال شغب اندلعت إثر وفاة شاب من أصول جزائرية على أيدي الشرطة الفرنسية.

وأفاد مصدر مقرب من ماكرون بأن الرئيس الفرنسي يستعد لفرض إجراءات أمنية “من دون محظورات”، ما يعني أن الحكومة تفكر في اتّخاذ تدابير أكثر تشدداً.

وفي آخر أعمال شغب في المدن اجتاحت البلاد عام 2005، أعلنت الحكومة اليمينية حينذاك حالة الطوارئ بعد صدامات استمرت أسبوعين.

وقال الناطق باسم حزب “التجمع الوطني” اليميني المتشدد سيباستيان شينو لقناة “إل سي إي” التلفزيونية، الجمعة: “ندعو إلى حظر للتجول مبدئياً ومن ثم فرض حالة الطوارئ بشكل كامل وتعبئة جميع قوى حفظ القانون والنظام في البلاد”. وأضاف: “نحن الآن على حافة الهاوية وعلينا أن نكون غاية في التشدد”.

كما دعا زعيم حزب الجمهوريين اليميني إريك سيوتي إلى فرض حالة الطوارئ الخميس، قائلاً: “لا يمكن للأمة أن تتزعزع في أي ظرف كان”.