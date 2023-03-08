توقف قلبه 10 دقائق.. إنقاذ حياة معتمر سبعيني بالمدينة المنورة

المناطق-المدينة المنورة

تمكن فريق الإنقاذ والتدخل السريع بمنطقة ساحات الحرم النبوي بالمدينة المنورة، من إنقاذ حياة معتمر باكستاني توقف قلبه عن النبض لأكثر من 10 دقائق.

وقال التجمع الصحي بالمدينة المنورة، إن الفرق الطبية تلقت بلاغاً لمباشرة حالة لمريض سبعيني يعاني من فقدان للوعي بداخل ساحات الحرم، وتم على الفور تقديم الخدمة الإسعافية وتشخيص الحالة بتوقف قلبي وتنفسي.

وأكد الفريق الطبي، أنه تم البدء بعمليات الإنعاش القلبي الرئوي، وفق البروتوكول المتبع مع استخدام الصدمات الكهربائية، في محاولات لاستعادة النبض وضخ الأوكسجين، ونجحت، ومن ثم جرى نقل المريض إلى مركز الصافية لإكمال الخطة العلاجية وإعطائه الأدوية اللازمة، حتى استقرت الحالة وغادر المركز.