توقيت صحوتك يحدد عدد ساعات نومك

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أفادت دراسة جديدة بأن الذين يستيقظون في الصباح الباكر، بحاجة إلى 5-6 ساعات من النوم ليحافظوا على صحتهم المعرفية.

وأظهرت النتائج أن الذين يستيقظون متأخراً يحتاجون إلى 7-8 ساعات من النوم، وأن النوم أقل من ذلك قد يعرض قدراتهم المعرفية لآثار سلبية.

وأجرى الدراسة فريق من جامعة سيؤول الوطنية والمعهد الكوري للطب الشرقي، استناداً إلى بيانات المسح الكوري التي شملت أكثر من 224 ألف شخص، بحسب (مديكال نيوز توداي). وقالت النتائج: «عندما لم تؤخذ نوعية النوم بعين الاعتبار، وجدنا أن النوم من 7 إلى 8 ساعات يرتبط بأقل خطر للتدهور المعرفي».