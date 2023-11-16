توقيع اتفاقيتين بين “موهبة” ومدارس الرياض لرعاية الموهوبين خلال أعمال منتدى مسك العالمي

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وقعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” اليوم، اتفاقيتين مع مدارس الرياض -إحدى الجهات التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، وذلك خلال إقامة منتدى مسك العالمي في نسخته السابعة، الذي يقام في مطل البجيري بالمنطقة التاريخية للدرعية، خلال الفترة 15 إلى 17 نوفمبر الجاري.

مثّـل الاتفاقيتين من جانب موهبة نائب الأمين العام لخدمات الموهوبين الدكتور باسل السدحان، ومن جانب مدارس الرياض مديرها العام عبدالرحمن الغفيلي.

وتهدف الاتفاقية الأولى لاحتضان الطلبة الموهوبين، وصقل مواهبهم، وتنمية قدراتهم، من خلال البرامج النوعية التي تقدمها مدارس الرياض بالشراكة مع “موهبة” للطلاب والطالبات, بالإضافة إلى تقديم معايير ومحتوى متقدم لمناهج العلوم والرياضيات، والإسهام في التطوير المهني لمنسوبي المدارس، وأدوات ومصادر للتقويم المستمر للطلبة، فيما تمثلت الاتفاقية الثانية في دعم برنامج فصول موهبة، وتعزيز أوجه التعاون المشتركة بين الجانبين، بما يخدم الطلبة الموهوبين.