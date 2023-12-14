توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية السعودية اللوجستية ووزارة الموارد البشرية

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وقَّعت الأكاديمية السعودية اللوجستية، اليوم على هامش أعمال المؤتمر الدولي لسوق العمل بمدينة الرياض، مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بهدف عقد شراكات دعم تمكين المرأة في التدريب الموازي للكفاءات الوطنية النسائية وبناء قدراتهم في القطاعات المستهدفة ومن ضمنها قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

ومثّل الأكاديمية في التوقيع الرئيس التنفيذي الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن العبدالكريم، فيما مثّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكيل الوزارة للتوطين المهندس ماجد بن محمد الضحوي.

وتُسهم المذكرة في توطيد الشراكة في مجال تطوير وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية وتعزيز العلاقات والتعاون فيما يخدم المصالح العامة والاقتصاد الوطني والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وخطط ومبادرات برنامج التحول الوطني، حيث تهدف إلى تمكين المرأة السعودية في سوق العمل واستثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل لها، بالإضافة إلى إثراء وتبادل المعارف والخبرات العلمية والعملية وذلك لإثراء العمل بالجانب المهني والعلمي، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات لتطوير الكوادر الوطنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وتضمنت المذكرة التعاون من أجل تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال الإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، عبر تعظيم الفرص والأثر الاقتصادي، وتنويعه للقطاعات المستهدفة، ومن ضمنها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها.

الجدير بالذكر أن الأكاديمية السعودية اللوجستية إحدى مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، تأسست باتفاقية بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويرأس مجلس إدارة الأكاديمية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف.