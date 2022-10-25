توقيف رجل أعمال في مطار بغداد بتهمة سرقة 2,5 مليار دولار

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أوقفت القوات الأمنية العراقية، أمس، في مطار بغداد، رجل أعمال متهماً بالتورط في قضية سرقة 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب فيما كان يحاول مغادرة العراق، كما أفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية.

وأثارت هذه القضية، التي خرجت إلى الإعلام منتصف أكتوبر، جدلاً واسعاً في العراق الغني بالنفط، لكنه يعاني فساداً مزمناً.

وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2,5 مليار دولار جرى سحبه بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكاً مالياً حُرّر إلى خمس شركات، وقامت بصرفها نقداً مباشرةً.

وذكر البيان الصادر عن وزير الداخلية، عثمان الغانمي، أنه جرى إلقاء القبض على نور زهير جاسم في مطار بغداد الدولي أثناء محاولته المغادرة خارج البلاد بطائرة خاصة.

من جهتها، قالت هيئة النزاهة الحكومية، في بيان، أيضاً إن المشتبه به هو المدير المفوض لشركة «المبدعون» للخدمات النفطية المحدودة، وهو أحد المتهمين في قضية مبالغ الأمانات الضريبية المودعة في فروع مصرف الرافدين.

وسبق أن استمع القضاء إلى إفادات عدد من المسؤولين في هيئة الضرائب بشأن هذه القضية، كما أصدر مذكرات توقيف بحقّ مالكي الشركات المتهمة بسحب الأموال.