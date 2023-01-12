توقيف مراهق قتل مدرّسته طعناً في ألمانيا

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أوقف مراهق يبلغ 17 عاماً يُشتبه في قتله طعناً الثلاثاء مدرّسته التي كانت بمفردها داخل أحد الصفوف في معهد مهني في إبينبورين غرب ألمانيا، على ما أعلنت الشرطة المحلية.

ويبدو أنّ المشتبه فيه ارتاد في مطلع بعد ظهر الثلاثاء، صفّاً كانت المدرسة البالغة 55 عاماً موجودة فيه، ثم أقدم على قتلها مستخدماً سكيناً، على ما ذكر بيان أصدرته شرطة مونستر الواقعة في ولاية شمال الراين -فستفاليا في غرب ألمانيا.

وأوضحت الشرطة أنّ المراهق المشتبه فيه اتّصل بعد طعنه مدرّسته بجهاز الطوارئ، وعندما حضر عناصر الشرطة لتوقيفه لم يبد أي مقاومة.

وتولت فصيلة الشرطة في مونستر التحقيق في هذه الجريمة.