توقيف مضيفات طيران هربن مخدرات في معجون أسنان!

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ألقي القبض على مجموعة من المضيفات من الخطوط الجوية الفيتنامية للاشتباه في تهريبهن المخدرات بعد العثور على 11.4 كيلوغرام من المخدرات مخبأة بين أمتعتهن في علب معجون أسنان على متن رحلة من فرنسا إلى فيتنام.

تم القبض على ثلاث مضيفات عاديات، ومديرة مقصورة الضيافة على متن الطائرة، بعد هبوطهن في مطار تان سون نهات الدولي في مدينة هو تشي مينه من باريس الخميس الماضي.

وقالت السلطات الفيتنامية إن توقيف المضيفات كان بسبب الاشتباه بأمتعتهن حيث اكتشف ضباط مكافحة المخدرات 8.4 كيلوغرامات من الأقراص الرمادية و 3 كيلوغرامات من المسحوق الأبيض مخبأة في علب معجون أسنان. وتم تحديد المواد بكونها أقراص اكستاسي، والكوكايين والكيتامين، وفقًا لإذاعة آسيا الحرة.

وبحسب التقارير المحلية، بدت على المضيفات الصدمة عندما استجوبتهن الشرطة. وقالت إحداهن إن شخصًا في فرنسا دفع لهن 10 ملايين دونج فيتنامي (424 دولارًا) لحمل الطرود في أمتعتهن. ووافقت المضيفات اللواتي تم وصفهن من قبل متحدث باسم الخطوط الجوية الفيتنامية بأنهن شابات بخبرة عمل محدودة في الشركة، على الصفقة دون فحص «الطرد» بعناية، بدعوى أنهن كن مرهقات بعد رحلة طويلة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الخطوط الجوية الفيتنامية قالت يوم الجمعة إنها أوقفت طاقمها الجوي.