«توكلنا» يقدم خدماته الرقمية للحجاج بـ7 لغات

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أتاحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عددًا من الخدمات الرقمية ليستفيد منها حجاج بيت الله الحرام عبر تطبيق «توكلنا خدمات» الذي بلغ عدد مستخدميه أكثر من 17 مليون مستخدم، يقدم لهم 241 خدمة إلكترونية، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بسبع لغات، ويمكن استخدامه في 77 دولة في العالم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام «سدايا» بتقديم الحلول الذكية، وتحقيق التمكين الرقمي والدعم التقني للجهات الحكومية لتقديم خدماتها على أكمل وجه.

وخلال موسم حج هذا العام، يمكن استعراض خدمات تطبيق توكلنا باللغات: العربية، والإنجليزية، والفلبينية، والإندونيسية، والبنغلاديشية، والأوردية، والهندية، ومنها خدمات الرسائل، إذْ سيتمكن مستخدمو «توكلنا» من استقبال الإشعارات الخاصة بموسم الحج، علاوة على متابعة حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة أولاً بأول بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد، وتصفح المصحف الشريف، ومعرفة القبلة، وتحديد مواقيت الصلاة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

كما يُمكن استعراض: بطاقة الحاج الذكية، وتصاريح الدخول للمشاعر المقدسة للمركبات والأفراد العاملين في الحج من خلال المحفظة الرقمية بالتعاون مع الأمن العام، كما يُمكن الدخول عبر بوابة المناسك التي تتيح للمستخدمين حاملي تصاريح الحج إصدار تصريح عمرة خلال موسم الحج، إضافة إلى تقديم خدمات «أسعفني»، ونداء الاستغاثة، واستعراض بطاقة التطوع للمتطوعين بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وتأتي هذه الخدمات في إطار جهود «سدايا» في حج هذا العام الرامية إلى توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسخيرها لخدمة قطاعات الدولة في مختلف المجالات ذات الصلة بخدمة ضيوف الرحمن.

وتؤكد «سدايا» من خلال جهودها في حج هذا العام أهمية التكامل مع القطاعات الحكومية كافة ذات العلاقة بالحج؛ لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تشدد على بذل أقصى ما يمكن لخدمة الحجاج في إطار مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.