“توكلنا” يوضّح خطوات استعراض بطاقة التطوع وخدمات بوابة الفرص التطوعية

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حدّد تطبيق “توكلنا” خطوات استعراض بطاقة التطوع الرقمية التي يتم إصدارها من هيئة الهلال الأحمر السعودي من خلال المحفظة الرقمية بالتطبيق، موضحاً طريقة استعراض الفرص التطوعية وتفاصيلها في بوابة التطوع.

وأوضح التطبيق أنه يمكن استعراض البطاقة بعد تسجيل الدخول على “توكلنا خدمات” والضغط على المحفظة الرقمية، ثم اختيار “وثائق التطوع” من تصنيف الوثائق بالمحفظة حيث تظهر بطاقة التطوع، والتي يمكن استعراضها بعد الضغط عليها مع استعراض رمز الاستجابة السريع.

ولفت إلى أن خدمة استعراض بوابة التطوع تمكّن من الاطلاع على الفرص التطوعية التي تم قبول المستخدمين فيها، واستعراض تفاصيلها عبر البوابة في تطبيق “توكلنا خدمات”، مبيّناً طريقة وخطوات استعراض بوابة التطوع.

وبيّن أنه يمكن استعراض الخدمة من خلال تسجيل الدخول إلى تطبيق “توكلنا خدمات”، واختيار أيقونة “بوابة التطوع” عبر اختيارها من “خدمات”، ثم الضغط على أيقونة “عرض التصريح” وبعدها أيقونة “التفاصيل”.