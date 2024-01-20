تونس تدعو إلى تكثيف الضغط الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة

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دعا وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، حركة عدم الانحياز إلى توظيف ثقلها السياسي ‏لتكثيف الضغط الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة، مشددا على أن تظل القضيّة الفلسطينيّة ‏العادلة في أعلى سلّم أولويّات الحركة إلى حين تحقيق العدالة في فلسطين.‏

وجدد الوزير التونسي في كلمة له أمام القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز المنعقدة ‏في العاصمة الأوغندية -وفق وكالة الأنباء التونسية – اليوم، إدانة تونس الشديدة لتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ‏ورفضها المطلق للمساواة بين المعتدي والمعتدى عليه، مؤكدا أنّ تحقيق الاستقرار في المنطقة يبقى ‏رهن التوصّل إلى حلّ عادل وشامل ودائم، ينهي احتلال إسرائيل لأرض فلسطين وبقيّة الأراضي ‏العربية المحتلّة. ‏

وأكد من جهة أخرى حرص بلاده على مواصلة انضمامها الإيجابي والفاعل في مختلف فضاءات ‏انتمائها، بما في ذلك صلب حركة عدم الانحياز، داعيا في هذا الإطار إلى تطوير مناهج وأساليب عمل ‏الحركة، استجابةً لتحديات المرحلة، وحتى تستعيد دورها المؤثر وتساهم بأكثر فاعلية في صنع ‏القرار على الصعيد الدولي.

وعد المسؤول التونسي ، لدى تطرقه إلى محور القمة “تعميق التعاون من أجل الرخاء العالمي المشترك”، ‏أن تحقيق النقلة المرجوّة والاستفادة المثلى من فرص التعاون الدولي تستدعي إضفاء التوزان في ‏العلاقات الدولية، داعيا إلى تعزيز التعاون جنوب – جنوب في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، ‏والرفع من مستويات التعاون شمال-جنوب، في كنف النديّة والمصلحة المشتركة وتسريع نسق ‏التعاون وتذليل العقبات من أجل استرداد الأموال المنهوبة لفائدة الشعوب المعنيّة. ‏