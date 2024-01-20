تونس تدعو إلى تكثيف الضغط الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة

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دعا وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، حركة عدم الانحياز إلى توظيف ثقلها السياسي لتكثيف الضغط الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة، مشددا على أن تظل القضيّة الفلسطينيّة العادلة في أعلى سلّم أولويّات الحركة إلى حين تحقيق العدالة في فلسطين.
وجدد الوزير التونسي في كلمة له أمام القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز المنعقدة في العاصمة الأوغندية -وفق وكالة الأنباء التونسية – اليوم، إدانة تونس الشديدة لتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفضها المطلق للمساواة بين المعتدي والمعتدى عليه، مؤكدا أنّ تحقيق الاستقرار في المنطقة يبقى رهن التوصّل إلى حلّ عادل وشامل ودائم، ينهي احتلال إسرائيل لأرض فلسطين وبقيّة الأراضي العربية المحتلّة.
وأكد من جهة أخرى حرص بلاده على مواصلة انضمامها الإيجابي والفاعل في مختلف فضاءات انتمائها، بما في ذلك صلب حركة عدم الانحياز، داعيا في هذا الإطار إلى تطوير مناهج وأساليب عمل الحركة، استجابةً لتحديات المرحلة، وحتى تستعيد دورها المؤثر وتساهم بأكثر فاعلية في صنع القرار على الصعيد الدولي.
وعد المسؤول التونسي ، لدى تطرقه إلى محور القمة “تعميق التعاون من أجل الرخاء العالمي المشترك”، أن تحقيق النقلة المرجوّة والاستفادة المثلى من فرص التعاون الدولي تستدعي إضفاء التوزان في العلاقات الدولية، داعيا إلى تعزيز التعاون جنوب – جنوب في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والرفع من مستويات التعاون شمال-جنوب، في كنف النديّة والمصلحة المشتركة وتسريع نسق التعاون وتذليل العقبات من أجل استرداد الأموال المنهوبة لفائدة الشعوب المعنيّة.