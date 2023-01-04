تونس تدين اقتحام مسؤول بحكومة الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى

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أدانت تونس بشدة اقتحام مسؤول بحكومة الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى ،معتبرة أنه استفزاز صارخ لمشاعر الفلسطينيين وجميع المسلمين في مختلف أنحاء العالم واستهتار بقرارات الشرعية الدولية.

ودعت تونس في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، المجموعة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، والتحرك السريع والفاعل من أجل التصدي الحازم لهذه الممارسات التصعيدية، والكف عن مثل هذه الانتهاكات الخطرة.

كما جددت تونس الإعراب عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله البطولي من أجل استرداد حقوقه غير القابلة للتصرف وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.