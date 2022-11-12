توهج ناتج عن تمزق نجم يكشف عن ثقب أسود

المناطق_الرياض

كشف ثقب أسود متوسط ​​الكتلة مختبئ في مجرة ​​قزمة عن نفسه لعلماء الفلك عندما التهم نجماً «سيئ الحظ» ضالاً وقريباً جداً منه. وأدى تمزيق النجم، المعروف باسم «حدث الاضطراب الموجي العنيف»، إلى ظهور موجة من الإشعاع تفوقت لفترة وجيزة على الضوء النجمي المشترك للمجرة القزمة المضيفة، ما يمكن أن يساعد العلماء على فهم العلاقة بين الثقوب السوداء والمجرات بشكل أفضل. ويقول علماء الفلك إن هذا الاكتشاف أدى بالفعل إلى «إثارة واسعة النطاق» ويمكن أن يساعد ليس فقط في العثور على مثل هذه الثقوب السوداء، ولكن أيضاً في إخبارهم المزيد عن حجمها.