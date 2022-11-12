أبرز الموادمنوعات

توهج ناتج عن تمزق نجم يكشف عن ثقب أسود

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 12 نوفمبر 2022 - 3:33 صباحًا

المناطق_الرياض

كشف ثقب أسود متوسط ​​الكتلة مختبئ في مجرة ​​قزمة عن نفسه لعلماء الفلك عندما التهم نجماً «سيئ الحظ» ضالاً وقريباً جداً منه. وأدى تمزيق النجم، المعروف باسم «حدث الاضطراب الموجي العنيف»، إلى ظهور موجة من الإشعاع تفوقت لفترة وجيزة على الضوء النجمي المشترك للمجرة القزمة المضيفة، ما يمكن أن يساعد العلماء على فهم العلاقة بين الثقوب السوداء والمجرات بشكل أفضل. ويقول علماء الفلك إن هذا الاكتشاف أدى بالفعل إلى «إثارة واسعة النطاق» ويمكن أن يساعد ليس فقط في العثور على مثل هذه الثقوب السوداء، ولكن أيضاً في إخبارهم المزيد عن حجمها.

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 12 نوفمبر 2022 - 3:33 صباحًا
صورة Waleed

Waleed

زر الذهاب إلى الأعلى