تويتر تتيح العلامة الزرقاء لمستخدمي أندرويد.. 6 دول فقط

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أطلقت شركة تويتر ميزة الحصول على اشتراك العلامة الزرقاء لمستخدمي تطبيقها عبر نظام تشغيل الهواتف أندرويد في عدد محدود من الدول.

وجاء ذلك في إطار إعلان تويتر عبر وسائل التواصل الاجتماعي خطة دفع جديدة للاشتراك السنوي.

وأوضحت أنه من المقرر أن يبلغ سعر الاشتراك 11 دولارًا شهريًا، مثل ما حددته سابقا لمستخدمي نظام iOS، إلا أنه يزيد بنسبة 35٪ عن سعره المقرر على الويب.

العلامة الزرقاء على أندرويد

أفادت تقارير صحفية برغبة تويتر في إلغاء الرسوم المقرر دفعها في متجر “playstore”، للمشتريات على أن يقوم المستخدمين بدفعها بدلا منها.

واستعرض موقع gsmarena، الـ6 دول التي تتوفر بها خاصية الاشتراك في العلامة الزرقاء عبر نظام أندرويد، وهي:

– الولايات المتحدة

– المملكة المتحدة

– كندا

– أستراليا

– نيوزيلندا

– اليابان

مزايا خدمة العلامة الزرقاء Twitter Blue

استعرضت منصة تويتر عبر تغريدات متتالية، في وقت سابق، المزايا التي يتمتع بها مشتركي خدمة العلامة الزرقاء Twitter Blue، وهي:

– تعديل التغريدة بعد نشرها

– تحميل فيديوهات بمدة أكبر عالية الجودة بدقة 1080 بكسل

– مشاهدة الإعلانات بشكل أقل من المستخدم العادي بنسبة تصل لـ50%

– وصول المميزات والتحديثات الجديدة بشكل أسرع من المستخدم العادي

– الأولولية للتغريدات التابعة للمستخدمين أصحاب العلامة الزرقاء

وتحظى الشركات بالعلامة الذهبية، فيما تحظى المؤسسات والحسابات الحكومية بالعلامة الرمادية.

مزايا وخدمات جديدة في تويتر

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن الشركة تنوي إطلاق سلسلة مزايا وخدمات ستحسن طرق تعامل المستخدمين مع المنصة.

وبين أن على رأسها إطلاق خدمة زيادة عدد حروف التغريدة الواحدة في المنصة من 280 حرف لـ4 آلاف حرف.

وحدد موعد الانطلاق الرسمي في فبراير المقبل، علاوة على خدمات أخرى ستطلقها تويتر خلال الفترة القادمة، مثل:

– إصلاح وتطوير واجهة المستخدم

– طرح زر ” Bookmark button”

– الانتقال السهل بين التغريدات