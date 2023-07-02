«تويتر» تحد عدد التغريدات المعروضة للمستخدمين

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أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك (السبت) أن منصة تويتر ستقيّد مؤقتا عدد التغريدات المعروضة لكبح الاستخدام المكثّف الذي تقوم به أطراف ثالثة لبيانات الشبكة الاجتماعية، لا سيما لتغذية نماذج الذكاء الاصطناعي.

وستحد المنصة عدد التغريدات التي يمكن للحسابات الموثقة مشاهدتها بـ6000 يوميا، و600 للحسابات غير الموثقة، و300 للحسابات الجديدة غير الموثّقة.

وبحسب ماسك، سيتم قريبا رفع السقف إلى 8000 و800 و400 تغريدة على التوالي حسب نوع الحساب.

وأعلن ماسك (الجمعة) أنه لن يكون من الممكن قراءة التغريدات من دون ربط الاتصال وتقديم معرّفات.

وأرجع ماسك قراره إلى أن مئات المنظمات (ربما أكثر) تجمع البيانات من تويتر بنسق شديد، لدرجة أنها عطلت الاستخدام العادي.

وشدّد ماسك على أن جميع الشركات التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي تقريبا، من الشركات الناشئة إلى أكبر المجموعات في العالم، تجمع كميات كبيرة من البيانات.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت المنصة أنها ستطلب من المستخدمين امتلاك حسابات عليها ليتسنى لهم مشاهدة التغريدات، وهي خطوة وصفها ماسك أمس (الجمعة) بأنها إجراء طارئ مؤقت.