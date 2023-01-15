“تويتر” تزود نسخة الويب بعلامة تبويب جديدة

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أعلنت منصة “تويتر” المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إتاحة علامة تبويب جديدة لمستخدمي المنصة على نسخة الويب بأجهزة سطح المكتب، وذلك بعد أيام من إتاحتها لمستخدمي أجهزة iOS.

وأوضحت المنصة عبر حسابها الخاص بالدعم، أنه ستتم إتاحة علامة تبويب For You لمستخدمي أجهزة سطح المكتب، وهي تعرض التغريدات حسب خوارزمية “تويتر” التي تجمع بين التغريدات من المتابعين والحسابات ذات الأهمية.

وأضافت أنه ستتم إتاحة علامة التبويب الجديدة لمستخدمي هواتف أندرويد في أقرب وقت، مشيرةً إلى أن For You لا تعني تعطيل العلامات الأخرى مثل Latest أو Home.