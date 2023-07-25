“تويتر” تستبدل شعار الطائر الأزرق بحرف “إكس”

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أطلقت منصة “تويتر” شعارها الجديد، اليوم، مستبدلة الطائر الأزرق المألوف الذي رافقها منذ تأسسيها عام 2006، بحرف “إكس” أبيض على خلفية سوداء، في إطار إعادة تسمية للعلامة التجارية.

وأوضحت المديرة التنفيذية لشركة تويتر ليندا ياكارينو أن شعار إكس الذي يعبر عن الحالة المستقبلية للتفاعل غير المحدود، يتمحور حول الصوت والفيديو والرسائل والمدفوعات -الخدمات المصرفية -، مما ينشئ سوقاً عالمية للأفكار، والسلع، والخدمات، والفرص، بدعم من الذكاء الاصطناعي.

وفي إطار التغيير الشامل كذلك، أصبح العنوان الرسمي لمنصة تويتر، بالإضافة إلى العنوان الحالي twitter.com، هو: x.com.