“تويتر” تعرض إعادة شراء سنداتها لتعزيز سلطة ماسك

المناطق_متابعات

اتخذت شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر والملياردير الأمريكي إيلون ماسك خطوات جديدة لتعزيز سيطرة ماسك على الشركة التي اشتراها قبل أيام، بما في ذلك إطلاق عملية لإعادة شراء كل سندات الشركة والإطاحة بمجلس إدارتها.

وأشارت بلومبيرج أنه وبحسب الوثائق التي قدمتها تويتر إلى هيئة الأوراق المالية والتداول ستشتري الشركة السندات المستحقة السداد في 2027 والبالغ العائد عليها 3.875 % والسندات المستحقة السداد في 2030 بعائد يبلغ 5 % مقابل 101% من القيمة الاسمية لهذه السندات.

وتستلزم اتفاقيات السندات من تويتر عرض إعادة شراء ديونها في حال تغيير الجهة المسيطرة على الشركة. كما طلب ماسك من أحد القضاة الأمريكيين اسقاط الدعوى التي أقامتها إدارة تويتر السابقة لإلزامه بالمضي قدما في صفقة الاستحواذ عليها، عندما تراجع عنها في وقت سابق.

إلى أن ماسك استكمل شراء أسهم تويتر في الأسبوع الماضي مقابل 44 مليار دولار. وكانت أول خطوة اتخذها ماسك هي فصل أكبر 4 مسؤولين في تويتر بما في ذلك الرئيس التنفيذي باراج أجراوال، كما يعتزم ماسك الذي يطلق على نفسه اسم “الرئيس تويت” تولي إدارة الشركة بنفسه في وقت قريب جدا، بحسب مصادر مطلعة.

واعتبارا من اليوم الاثنين أصبح ماسك المدير الوحيد لشركة منصة التواصل الاجتماعي بعد طرد جميع أعضاء مجلس إدارتها التسعة، وفقا لشروط صفقة الاستحواذ على تويتر. ولم يتضح حتى الآن الأسماء التي يعتزم ماسك تعيينها في المجلس. ويختار ماسك في كل الشركات التي يديرها بما في ذلك شركة صناعة السيارات العملاقة تسلا، شخصيات موالية له للانضمام إلى مجالس إدارة هذه الشركات.