“تويتر” تعيد ميزة منع الانتحار بعد أيام من إلغائها

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أعادت شركة تويتر المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك، ميزة “#ThereIsHelp” التي تعرض الخطوط الساخنة بالمحتوى المحرض على الانتحار، وذلك بعد أيام من إلغائها بقرار من المالك.

وجاءت هذه الخطوة استجابةً للضغوط الإعلامية التي واجهتها الشركة بسبب إلغاء الميزة، حيث أعلنت أن عملية الإلغاء مؤقتة لحين تعديل بعض التوجيهات الفورية التي تعرض للمستخدمين.

وتعرض تويتر لمستخدميها من خلال الميزة توجيهاً فورياً أعلى نتائج البحث، حيث يتم إدراج جهات الاتصال لمنظمات الدعم الخاص بالصحة العقلية، والاستغلال الجنسي للأطفال، والانتحار، والكوارث الطبيعية، وحرية التعبير وغيرها من القضايا.