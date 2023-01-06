“تويتر” يتعرّض لهجوم إلكتروني وتسريب بيانات 200 مليون مُستخدم

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تعرّضت منصة “تويتر”، لهجوم إلكتروني نتج عنه تسريب عناوين البريد الإلكتروني لأكثر من 200 مليون مُستخدم، في واحدة من أكبر حالات التسريب التي شهدتها المنصة.

وأوضح مؤسس شركة “هدسون روك” للأمن الإلكتروني ألون جال، أنه تم نشر هذه البيانات على منتدى للقرصنة عبر الإنترنت، مشيراً إلى أنها ستزيد من عمليات القرصنة والتصيد وسرقة المعلومات الحساسة للمُستخدمين.

ولفت إلى أن المنصة المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك لم تعلّق على الواقعة، كما لا توجد أدلة على هوية أو موقع المتسلل أو المتسللين وراء الاختراق.