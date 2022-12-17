تويتر يعتزم استعادة المزيد من الحسابات المعلقة خلال 30 يوماً

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بدأت شركة “تويتر” في استعادة الحسابات التي تم تعليقها بسبب انتهاكها قواعد المنصة، وتخطط الشركة لاستعادة المزيد من الحسابات خلال الأيام الـ 30 المقبلة.

وقالت الشركة في سلسلة من التغريدات نشرتها الليلة الماضية ، إنها حددت عدة سياسات كان الوقف الدائم فيها “غير متناسب” لخرق القواعد، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقالت الشركة إن الحسابات المعادة لا تزال بحاجة إلى الامتثال لقواعدها. وأضافت أن “التعليق الدائم يظل إجراء تنفيذيا للانتهاكات خطيرة”.

ونشر الملياردير إيلون ماسك، مالك تويتر، تغريدة بشكل منفصل قال فيها إن الحسابات التي يزعم أنها شاركت تفاصيل خاصة بموقعه الشخصي “سيتم رفع تعليقها الآن”، بعد استطلاع أجراه موقع التواصل الاجتماعي.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، علقت الشبكة حسابات العديد من الصحفيين البارزين – بما في ذلك من “واشنطن بوست” و”سي إن إن” و”نيويورك تايمز” الذين يغطون أخبار ماسك.