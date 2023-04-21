«تويتر» يلغي التوثيق من لاعبي العالم.. ويستثني نجوم ريال مدريد

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ألغى «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي علامة توثيق حسابات السواد الأعظم من لاعبي كرة القدم في العالم، الخميس، في إطار حملة تصحيح لكيفية الحصول على الشعار الأزرق .

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات اتخذتها منصة «تويتر» منذ استحواذ الأمريكي إيلون ماسك عليها، وطالت عدد كبير من نجوم الكرة العالمية.

ولكن من استثناهم« تويتر»، هم لاعبي ريال مدريد الإسباني فقط، إذ تظهر علامات التوثيق كما هي في حساباتهم، مع شعار مصغر للنادي الإسباني، وهي خطوة تعزيز المعلومات للنجوم من قبل النادي في وقت سابق.

أما النجوم الملغية من حساباتهم علامة التوثيق فيتقدمهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، والفرنسي كيليان مبابي قائد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى زميله البرازيلي نيمار، وأيضاً المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، والنرويجي أرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، والبولندي ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

كما طالت الحملة نجوم المستديرة على الصعيد المحلي، إذ فقد الكثير منهم علامته الزرقاء.

وبدأ أيلون ماسك بنهاية عام 2022 على إزالة علامات التوثيق الزرقاء من الحسابات القديمة على «تويتر»، التي تم التحقق منها بموجب القواعد السابقة للمنصة بحجة أن هذه العلامات حصل أصاحبها عليها بأساليب غير منطقية.