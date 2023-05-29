«تويتر» ينسحب من اتفاقية مكافحة المعلومات المضللة

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ذكرت المفوضية الأوروبية، أن موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، انسحب من اتفاق طوعي للاتحاد الأوروبي للقضاء على المعلومات المضللة على الإنترنت، وقال مفوض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، تيري بريتون، إن «تويتر»، سيترك مدونة السلوك الطوعية للتكتل لمكافحة المعلومات المضللة، التي تتضمن التزامات لتتبع الإعلانات السياسية ووقف تدفق المعلومات المضللة والعمل مع محققين بشأن الوقائع، وتخفيف حدة المحتوى الضار، مثل المعلومات المضللة وتقديم بروتوكولات لعرقلة انتشار المواد الخطيرة.

كما يجب على الشركات زيادة الشفافية، في ما يتعلق بالتفاعلات مع المستخدمين وتبسيط اتفاقيات المستخدم، ووصفت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، الإجراءات التي اتخذها «تويتر»، بأنها غير مسؤولة.