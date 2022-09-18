تويوتا تدفع 150 مليون دولار تعويضاً لعملاءها.. ماالسبب

المناطق_متابعات

وافقت شركة تويوتا اليابانية بدفع قيمة 150 مليون دولار لملايين عملائها ، وذلك بعد أن واجهت الكثير من الدعوات القضائية والجماعية عليها في الولايات المتحدة ، وذلك بعد استدعاء 3.36 مليون سيارة تويوتا و لكزس ، السبب يعود لعطل مضخة الوقود التي قد تؤدي للتوقف المُفاجىء للمحرك و هذا يؤثر على السيارة أثناء القيادة مما قد يؤدي لحصول حادث مروري ، وتوصلت تويوتا لتسوية مالية بقيمة 150 مليون دولار أي ما يعادل 560 مليون ريال ودفعها لملاك سيارات تويوتا ولكزس تعويضاً لهم .

تويوتا تدفع 150 مليون دولار تعويضاً لعملاءها

التسوية التي اتفقت عليها تويوتا ، هي الدفع لملاك و مستأجري سيارات تويوتا ولكزس التي تم إنتاجها بين عامي 2013 و 2020 للسوق الأمريكي ، هذه المركبات تم تزويدها بمضخة وقود منخفضة الضغط من شركة دينسو ، و يمكن أن تسبب في تشغيل السيارة بصعوبة وتجعل السيارة تفقد قوة المحرك ، مما يؤدي لتوقفها المفاجئ أثناء القيادة و حصول حوادث مرورية قد تتسبب في أضرار كبيرة .

تويوتا قامت مُسبقًا باستدعاء أكثر من 5.8 مليون سيارة حول العالم طوال عامي 2020 و 2021 بسبب نفس المشكلة ، و تتضمن بنود التسوية الجديدة التي تدفع فيها تويوتا قيمة مالية تبلغ 150 مليون دولار ، توفير تويوتا لملاك السيارات المتضررة سيارات أخرى للاستخدام المؤقت ، و توفير خدمات سحب السيارات المتعطلة بشكل مجاني لصيانتها ، و تعويض الملاك على أي عمليات صيانة مسبقة . و أشارت بعض التقارير أن مكاتب المحاماة الموكلين من الملاك في رفع الدعوى الجماعية ضد تويوتا يطالبوا بقيمة 28.5 مليون دولار إضافية لأتعابهم .