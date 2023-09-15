“تيك توك” تجذب صناع المحتوى بورقة “الأرباح”

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قررت منصة “تيك توك” لمقاطع الفيديو القصيرة، مضاعفة أرباح برنامجها الإبداعي وتوسيع نطاقه خارج الولايات المتحدة؛ لجذب مزيد من صناع المحتوى لإثراء المنصة.

وأتاحت المنصة المشاركة في البرنامج الإبداعي التجريبي لصناع المحتوى في 6 دول جديدة، وهي البرازيل وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا والمملكة المتحدة.

وأكدت أنه بإمكان صناع المحتوى المحترفين في هذه الدول، ربح ما يصل إلى 20 ضعفاً للمبلغ المعتاد، بشرط أن تزيد مدة المقطع على دقيقة واحدة وأن يكون لدى صانع المحتوى ما لا يقل عن 10 آلاف متابع.