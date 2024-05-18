“تيك توك” تزيد مدة الفيديو لساعة كاملة

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أتاحت شركة “تيك توك” الصينية، ميزة جديدة لمستخدمي المنصة والتطبيق تمكنهم من إنشاء وتحميل مقاطع فيديو مدتها 60 دقيقة؛ بهدف جذب منشئي المحتوى من منافسها الأمريكي الأشهر “يوتيوب”.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم إتاحة الميزة الجديدة لمجموعة محدودة من المستخدمين في عدة دول، مشيرةً إلى أنه لا توجد خطط حالية لتوسيع نطاق الميزة التي لا تزال قيد الاختبار.

ويمكّن هذا التحول المفاجئ للمنصة، منشئي المحتوى من نسج قصص متعددة الأجزاء معًا من خلال مطالبة المشاهدين بالانتقال إلى الجزء الثاني أو أكثر من القصص، مثل عروض الطبخ التوضيحية، ودروس التجميل، والدروس التعليمية.

كما تسمح هذه الميزة أيضًا بنشر نوع جديد من المحتوى عبر المنصة، وهي الحلقات الكاملة من البرامج المتلفزة؛ ما يفتح الباب أمام جميع القنوات المتلفزة بنقل مكتبة المرئيات الخاصة بها من يوتيوب إلى تيك توك.