“تيك توك” يؤكد سلامة بيانات المستخدمين

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أكد كبير محامي “تيك توك” وشركتها الأم الصينية “بايت دانس”، “الجمعة”، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تقدم أي تعليقات للشركة منذ أن أدلى رئيسها التنفيذي بشهادته أمام الكونغرس الأسبوع الماضي.

تأتي تعليقات إريك أندرسن في الوقت الذي تخضع فيه “تيك توك” لتدقيق شديد بسبب مخاوف من قدرتها على تسليم بيانات المستخدمين إلى الحكومة الصينية.

ولتهدئة مخاوف المسؤولين الأمريكيين، جددت “تيك توك” طرح اقتراح لتخزين جميع بيانات المستخدمين الأمريكيين على الخوادم التي تمتلكها وتديرها شركة “أوراكل” العملاقة للبرمجيات.

كما أكدت “تيك توك” أنها لم يطلب منها مطلقاً تسليم أي نوع من البيانات، وأنها لن تفعل ذلك إذا طلب منها.