تيماء تحتضن مهرجان المنتجات الزراعية الأول بالمحافظة

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انطلقت بمحافظة تيماء – اليوم – فعاليات مهرجان المنتجات الزراعية الأول ، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ممثلاً في مكتب الوزارة بمحافظة تيماء ، ويستمر لمدة 3 أيام يحتوي على أكثر من 24 جناحاً يشارك فيها المزارعين وعدد من الجهات الحكومية والغير ربحية بالمحافظة ، وذلك بمتزه الربوة.

وأفتتح وكيل محافظة تيماء محمد بن متروك الزوين فعاليات المهرجان بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي وعدد من مديري القطاعات العسكرية والمدنية بتيماء.

وتجول ” الزوين ” في المهرجان واطلّع على المنتجات الزراعية والتحويلية، واستمع لشرح من المهندس “الرويلي ” عن المهرجان وما يحتويه من أركان وأجنحة تضمنت العروض الخاصة بمنتجات المزارعين والأسر المنتجة، مبيناً أن المهرجان يأتي ضمن سلسلة المهرجانات التي يقيمها الفرع بالمنطقة، بهدف خدمة المزارعين وإطلاع الجميع على منتجاتهم للمساعدة في فتح منافذ تسويقية لهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، إلى جانب دعم إستمراريتهم في مزاولة هذه المهنة، والتركيز على المنتجات ذات الميزة النسبية بالمنطقة، وبالنظر إلى مايواجهه المزارعون من عوائق نجد أن الجانب التسويقي من أهمها، ولذا تُعد المهرجانات واحدة من أهم المنافذ التي لمس المزارع أثرها بل أنه ذهب إلى المطالبة بتكرارها، لما وجده فيها من فوائد لم تقف عند حد التسويق لمنتجاته في المنطقة فحسب بل إلى جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تقديم التسهيلات لكافة مزارعين المنطقة، نظراً لما تمثله منتجاتهم من أهمية كبيرة سواء كناحية إقتصادية أو صحية بما تحمله من فوائد غذائية كبيرة .

ودعا المهندس “الرويلي” جميع المواطنين والمقيمين بمحافظة تيماء لزيارة المهرجان والإطلاع على مايقدم من منتجات طوال أيامه التي تبدأ فيه الفعاليات من الساعة الخامسة عصراً وتغلق في تمام الساعة العاشرة مساءً.