“ثريدز”.. مليون مستخدم بـ”ساعة”

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كشف تقرير أصدرته شركة “ستاتيستا” الألمانية لبيانات السوق والمستهلكين، عن التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي الأكثر نمواً من حيث عدد المستخدمين المسجلين مع وضع الفترة الزمنية في الاعتبار.

وأكد التقرير أن تطبيق “ثريدز” تربع على قائمة المنصات الأكثر نمواً بتسجيل مليون مستخدم خلال ساعة واحدة فقط، وتلاه روبوت الدردشة الشهير “شات جي بي تي” بمليون مستخدم خلال 5 أيام.

وجاءت منصة “إنستغرام” في المركز الثالث بتسجيلها أول مليون مستخدم خلال شهرين ونصف، وتلتها منصة الموسيقى “سبوتيفاي” التي استغرقت 5 أشهر لجمع أول مليون مستخدم.