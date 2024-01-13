“ثريدز” يتكامل مع “ماستودون”

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كشفت شركة “ميتا- بلاتفورمز” المالكة لتطبيق “ثريدز” للتراسل النصي، عن ميزة جديدة تسمح بإظهار منشورات مستخدمي التطبيق لعملاء تطبيق “ماستودون” المنافس، ما يتيح لمستخدمي كلا التطبيقين متابعة الحسابات.

وجاء ذلك، وفقاً لموقع “techcrunch” التقني، بعد صدور نتائج اجتماع ميتا الشهري، حيث استعرض الاجتماع خارطة طريق تكاملية لثريدز مع منصات أخرى منافسة لدعم انتشاره بين المستخدمين.

ويعتبر ماستودون تطبيقا مفتوح المصدر لتشغيل خدمات الشبكات الاجتماعية ذاتية الاستضافة، حيث يوفر ميزات التدوينات المصغرة المشابهة لخدمات إكس وثريدز، إلا أنه يتيح اختيار خوادم حسب الموقع الجغرافي للمستخدم.