“ثريدز” يتيح البحث في المنشورات

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أعلنت شركة “ميتا- بلاتفورمز” الأمريكية، إطلاق ميزة جديدة على تطبيقها “ثريدز” تتيح للمستخدمين في عدة دول البحث في المنشورات.

وأوضح المتحدث باسم الشركة، سين كيم، أن الميزة متاحة الآن لمستخدمي التطبيق في معظم الدول الناطقة بالإنجليزية والإسبانية، ومنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.

وكان “ثريدز” يتيح البحث عن حسابات المستخدمين فقط، لكن أصبح بمقدور المستخدم البحث في المنشورات باستخدام كلمات رئيسية محددة، وذلك عبر تحديد خيار “البحث عن” للتمرير عبر المنشورات التي تظهر بها الكلمة الرئيسية.