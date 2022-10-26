ثعبان يبتلع امرأة في إندونيسيا.. طوله 22 قدما (فيديو)

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ابتلع ثعبان ضخم في إندونيسيا امرأة تبلغ من العمر 54 عاما، بعدما دخلت إلى الغابة من أجل جمع المطاط، في جزيرة سومطرة الغربية.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الثعبان الذي يبلغ طوله 22 قدمًا ابتلع جدة إندونيسية تدعى “الجهراء” في غابة ليل الجمعة في غابة بالقرب من منزل عائلتها في مقاطعة جامبي بجزيرة سومطرة الغربية.

وأضافت الصحيفة أن السكان المحليين أرسلوا مجموعات للبحث عن الجهراء بعد اختفائها داخل الغابة، وبعد يومين عثروا على ثعبان ضخم بمعدة منتفخة، وعندما فتحوها وجدوا جسدها في الداخل.

من جانبها ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية أن عناصر الشرطة قتلوا الثعبان بحرص شديد، ووجدوا الجدة ميتة داخل معدة الثعبان. ووفق عمدة القرية التي تنتمي إليها الجهراء، فقد توفيت الجدة بعدما عضها الثعبان، وقام بابتلاعها لاحقا، مقدرا استمرار هذه العملية لساعتين.

وقال أنتو، رئيس قرية جارا “إن الثعبان قتلها على الأرجح باستخدام جسده لخنقها”. وأضاف: “القرويون قلقون الآن من أن الثعابين الكبيرة لا تزال في الغابة. كما سبق لهذا الثعبان العملاق ابتلاع ماعزين.

جدير بالذكر أنها ليست الحادثة الأولى، ففي مارس/ آذار 2017، تم إخراج امرأة تدعى أكبر سالوبيرو من معدة ثعبان بعد أن أكلها حية في جزيرة غرب سولاويزي.

وتشتهر غابات إندونيسيا بوجود أعداد كبيرة من الثعابين العملاقة التي تعيش في أماكن نائية وتتغدى على الحيوانات البرية.