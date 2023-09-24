ثقافة وفنون الحدود الشمالية تقيم معرض فني بمناسبة اليوم الوطني ال93 للمملكة

المناطق_الحدود الشمالية

أقامت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة الحدود الشمالية معرضا فنيا وأمسية شعرية بمناسبة اليوم الوطني٩٣ للمملكة، وذلك مقر الجمعية، حيث تجول الحضور في المعرض الفني واطلعوا على محتويات المعرض الفنية.

وكان في استقبالهم مدير الجمعية الأستاذ خلف بن حمود القاران، الذي قدم شرحاً للزوار عن محتويات المعرض ،بعد ذلك انتقل الزوار للمجلس الثقافي لحضور الأمسية الشعرية آلتي أحياها الشاعر مروي السديري . وبهذه المناسبة الغالية على الجميع قدم القاران التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو أمير المنطقة.