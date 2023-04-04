“ثقافة وفنون “الرياض تفتتح معرض الكاريكاتير ضمن مهرجان ليالي رمضانية

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افتتح مساء أمس، معرض الكاريكاتير ضمن مهرجان ليالي رمضانية الثاني الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالرياض.

ويندرج المعرض ضمن حزمة فعاليات فنية تهدف إلى تنمية الابتكار والإبداع لدى الموهوبين.

وأكدت صاحبة السمو الملكي الأمير هيفاء بنت عبدالمحسن بن عبدالعزيز عضوة لجنة المبادرة المجتمعية بالجمعية، أن فعالية “ليالي رمضان” في نسختها الثانية، تأتي عبر شراكات مجتمعية لإبراز الجانب الثقافي والفني، مشيرة إلى أن الفعاليات تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الثقافة والفنون بمجالاتها المختلفة، فضلاً عن تنمية القدرات والعناية بالهواة والموهوبين، وتمكينهم من تقديم أعمال مميزة محلياً وعلمياً.

يذكر أن فعاليات “ليالي رمضان” التي تقيمها “ثقافة وفنون الرياض” مستمرة حتى الثامن من أبريل الجاري بمقر الجمعية في الرياض.