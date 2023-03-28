ثلث عُمر الكون.. عالم الفلك نضال قسوم يكشف عمر الأرض (فيديو)

أكد عالم الفلك الدكتور نضال قسوم، أن عمر الأرض حوالي 4.53 مليارات سنة، أي أن ثلث عمر الكون.

وقال قسوم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الليون الذي يقدمه عبد الله المديفر عبر قناة روتانا خليجية: “عمر الأرض حوالي 4.53 مليارات سنة يعني تقريبا ثلث عمر الكون، وبالمناسبة أن عمر الأرض وعمر الكواكب وتقريبا عمر الشمس والقمر كلها تشكلت في نفس الفترة”.

وأضاف: “معنى هذا إنه كان مر على الكون الانفجار العظيم والتوسع وكل هذه النجوم المجرات أكثر من تسعة مليارات سنة إلى أن بدأت المجموعة الشمسية تتكون، ونعرف هذا بأن عندنا أحجارا كثيرة على الأرض على القمر في الكويكبات النيازك التي تأتي من السماء”.

وأكمل: “نأتي لعناصرها الكميائية ونقيس نسبها المختلفة، ونعرف أن بعض العناصر تتفكك طبعا مع الزمن فإذا وجدنا النسب أكثر أو أقل من العادة فنعرف أنه مر عليها زمن استطعنا أن نقيس عمر زمن الصخور، ومن ثم أصبحنا نقيس عمر الأرض”.

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