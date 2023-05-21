ثمانيني مصاب بـ 4 سرطانات ينجو من الموت

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أنقذ فريق من الجراحين متخصص في أمراض السرطان من مركز «ميشالكين» الطبي في مدينة نوفوسيبيرسك بغرب سيبيريا، مريضاً يبلغ من العمر 82 عاماً تم تشخيص إصابته بـأربعة أنواع من السرطان.

وأفادت صحيفة «أيف – نوفوسيبيرسك» المحلية، بأن الرجل سبق له أن أُخضع للعلاج من الأورام الخبيثة في جزءيْن من الأمعاء عامي 2010 و2017م، ثم اكتشف الأطباء أن لديه نوعين فرعييْن جديديْن من مرض السرطان، وفقاً لـ«روسيا اليوم».

وقال رئيس قسم أمراض السرطان في المستشفى ماكسيم نيكيتين: بدا وكأن جسمه يسعى حثيثاً إلى الموت من السرطان، لكن الجراحين نجحوا فيما يشبه المعجزة في إنقاذه من الموت.

وقال الخبراء أيضاً إن الرجل، بالإضافة إلى السرطان، يعاني من مرض السكري.